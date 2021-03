Zur Entwicklung der Oranienburger Innenstadt soll an der Rungestraße ein provisorischer Parkplatz entstehen. Kurzfristig soll die Stellfläche nach dem Lockdown mehr Kunden bringen, so die Hoffnung von SPD, CDU, FDP und FWO/Piraten in ihrem gemeinsamen Antrag. Doch mittlerweile gehen die Meinungen ...