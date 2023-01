Ob direkt am Schloss, im Schlosspark oder in der Orangerie – im Zentrum von Oranienburg wird auch 2023 in kultureller Hinsicht wieder einiges geboten. Dabei stechen die Namen von Matthias Reim, Nena und Adel Tawil heraus, die bereits Konzerte angekündigt haben – und das an drei aufeinander folgenden Tagen. Die Termine stehen fest, der Kartenverkauf läuft.

Die dritte Woche im Juli 2023 sollten sich Fans freihalten. Binnen 48 Stunden wird es dann am Schloss Oranienburg drei Konzerte geben. Die Protagonisten heißen Matthias Reim, Nena und Adel Tawil.

Matthias Reim holt Konzert von 2022 nach

Donnerstag, 20. Juli 2023. Am Schloss der Kreisstadt geht es 19:30 Uhr los. „Endlich“, werden viele Schlagerfans sagen, denn der 65-Jährige – der 1990 mit „Verdammt, ich lieb’ Dich“ 16 Wochen die deutschen Singlecharts anführte – wollte bereits im September vergangenen Jahres seine Visitenkarte in Den Auftakt macht Matthias Reim am. Amgeht es 19:30 Uhr los. „Endlich“, werden viele Schlagerfans sagen, denn der 65-Jährige – der 1990 mit „Verdammt, ich lieb’ Dich“ 16 Wochen die deutschen Singlecharts anführte – wollte bereits im September vergangenen Jahres seine Visitenkarte in Oranienburg abgeben. Zwei Tage vor dem geplanten Auftritt kam die Absage.

„Neben seiner Stimmbandentzündung haben sich weitere, ernstere Probleme ergeben, die eine längerfristigen Behandlung erfordern und mehrere Wochen in Anspruch nehmen werden“, hieß es zur Begründung in einer Mitteilung von Veranstalter Semmel Concerts Entertainment GmbH.

Vorverkauf an. „Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit“, betont Dienstleister Eventim. Auch dieser bietet unter diesem Link Karten iman.

Nena auf „Wir gehören zusammen“-Open Air-Tournee

Freitag, 21. Juli 2023 (ebenfalls ab 19:30 Uhr), durch Oranienburg schallen. Auf der Bühne am Schloss steht dann Nena – mit 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten. Hits wie „99 Luftballons“ und „Wunder gescheh’n“ werden am(ebenfalls ab 19:30 Uhr), durch Oranienburg schallen. Auf der Bühne am Schloss steht dann Nena – mit 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten. 2023 fliegen Nenas „99 Luftballons“ seit 40 Jahren um die Welt.

„Solange ich auf der Bühne stehe, wird es kein Nena-Konzert ohne die Luftballons geben. Ich liebe dieses Lied“, erklärte die Sängerin, die ihre Tour 2023 mit dem Titel „Wir gehören zusammen“ überschreibt. „Wir reisen seit 40 Jahren gemeinsam um die Welt und haben schon viel miteinander erlebt. Nur über eine Zeile bin ich schon früher immer wieder gestolpert. Und irgendwann bei einem Konzert passierte es wie von selbst. Es waren nur zwei kleine Worte, die es brauchte. Seitdem singe ich:, Ich seh die Welt noch nicht in Trümmern liegen!’

Tickets gibt es auf Der Vorverkauf hat längst begonnen.gibt es auf myticket.de und CTS Eventim hat bereits begonnen.

Das Konzert-Wochenende beschließen wird Adel Tawil mit seinem Konzert am Sonnabend, 22. Juli 2023. Der gebürtige Berliner war vor seiner Solokarriere Mitglied von „Ich + Ich“ und wurde für Hits, wie „Stark“, „So soll es bleiben“, „Lieder“, „Zuhause“, „Stadt“ und „Ist da jemand“ mit einer Vielzahl von Preisen ausgezeichnet.

Adel Tawil veröffentlicht Album „Spiegelbild“

Im März will er sein mittlerweile viertes Studioalbum veröffentlichen. Bei „Spiegelbild“ würde es sich um ein sehr persönliches Werk handeln, das von tiefen Gefühlen, Selbstreflektion und Hoffnung geprägt sei.

Unter www.konzertkasse.de oder ticketonline.de kommen Fans an Karten.