Rot und Grün in Schwarz: Alexander Tönnies (SPD, l.) und Clemens Rostock (Grüne) kündigen mehr Zusammenarbeit ihrer beiden Parteien im Kreistag an. Vor der Stichwahl am Sonntag geben die Grünen damit auch ihre Wahlempfehlung für den künftigen Landrat in Oberhavel. © Foto: Bündnis 90/Die Grünen