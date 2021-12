Um 8 Uhr öffnen heute, am 3. Advent, die mehr als 200 Wahllokale in Oberhavel. Rund 182.000 Wahlberechtigte können bis um 18 Uhr ihre Stimme für den neuen Landrat abgeben. Der Chefposten in der Kreisverwaltung wird für die kommenden acht Jahre gewählt. Auf dem Wahlzettel stehen der CDU-Kandidat Sebastian Busse (41) und SPD-Kandidat Alexander Tönnies (50).

Ob die Wahlbeteiligung diesmal reichen wird?

Tönnies, Beigeordneter der Stadt Hohen Neuendorf, erzielte im ersten Wahlgang vor zwei Wochen 39,6 Prozent der Stimmen. Kremmens Bürgermeister Busse kam auf 29,4 Prozent. Auf Platz 3 landete Grünen-Kandidat Clemens Rostock mit 18,5 Prozent. Der AfD-Kandidat Vasco Piehl kam auf 15,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,8 Prozent.

Der Wahlsiger muss mindestens ein Viertel der Stimmen aller Wahlberechtigten auf sich vereinen. Reicht das Stimmenergebnis für dieses Quorum am Abend nicht aus, wählen die 56 Mitglieder des Kreistags frühestens im März den neuen Landrat. Für diesen Fall übernimmt der erste Beigeordnete und stellvertretende Landrat Egmont Hamelow (CDU) bis zur Ernennung eines Nachfolgers die Amtsgeschäfte, da Landrat Ludger Weskamp (SPD) schon vor Jahresfrist aus dem Amt scheidet.

Richtungsentscheidung für Oberhavel

Die beiden Kandidaten und Weskamp riefen deshalb dazu auf, an diesem Sonntag unbedingt vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Weskamp wies auf die zahlreichen Zuständigkeiten des Landkreises hin. „Ob Oberhavel Kliniken oder weiterführende Schulen, ob Busverkehr oder Abfallwirtschaft, ob Führerscheine oder Jobcenter – der Landkreis wirkt in viele Bereiche des täglichen Lebens der Menschen in Oberhavel hinein und betrifft sie ganz direkt“, erklärte Weskamp. Die Wahl des neuen Landrats ist damit auch eine Richtungsentscheidung für Oberhavel.

Landrat Ludger Weskamp (SPD) räumt seinen Schreibtisch in der Kreisverwaltung noch vor Weihnachten. Heute soll sein Nachfolger gewählt werden.

© Foto: Landkreis Oberhavel

Weskamp ist als Nachfolger des späteren Innenministers Karl-Heinz Schröter (SPD) erst der zweite Landrat des Kreises Oberhavel, der im Dezember 1993 aus den früheren Kreisen Oranienburg und Gransee hervorging. Weskamp, der 2015 zum Landrat gewählt wurde, verlässt das Amt vorfristig. Er wurde zum neuen Präsidenten des Ostdeutschen Sparkassenverbandes gewählt. Das Amt tritt er im neuen Jahr an.

Quorum verfehlt

Der damalige Finanzdezernent Weskamp kam bei der Stichwahl gegen den späteren Dezernenten Matthias Rink (CDU) auf 60,1 Prozent, verfehlte aber wegen der zu geringen Wahlbeteiligung das notwendige Quorum. Weskamp wurde später vom Kreistag gewählt.

Briefwahl noch möglich

Wer die Unterlagen zur Briefwahl zwar rechtzeitig erhalten hat, aber nicht mehr rechtzeitig genug an die zuständige Gemeinde zurücksenden konnte, kann die Briefwahlunterlagen auch in die Briefkästen der jeweiligen Verwaltung einwerfen. Auch dies muss bis 18 Uhr erfolgt sein. Wer plötzlich und nachweislich erkrankt ist, kann bis 15 Uhr einen Wahlschein beantragen.

Für das Landratsamt in der Adolf-Dechert-Straße in Oranienburg wird ein neuer Chef gesucht.

© Foto: Tilman Trebs