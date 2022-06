Knapp 270 Seiten umfasst der intensiv erarbeitete und kontrovers debattierte Schulentwicklungsplan (SEP), der die Bildungslandschaft in Oberhavel in den kommenden Jahren maßgeblich prägen und verändern soll. Am Mittwoch (29. Juni) beschlossen die Kreistagsabgeordneten das Werk. Gute Nachrichten g...