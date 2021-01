Wer soll’s werden? Die drei Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz Friedrich Merz (r.) , Armin Laschet und Norbert Röttgen (l.) nach der Diskussionsrunde im Konrad-Adenauer-Haus am 8. Januar. Am Sonnabend wählt der CDU-Bundesparteitag einen neuen Vorsitzenden. In Oberhavels CDU gehen die Meinungen zum richtigen Kandidaten auseinander. © Foto: Michael Kappeler, dpa