Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) hat einen neuen Sprecher. Am 1. Mai wird Sebastian Welzel Laesickes bereits dritter Referent nach dessen Amtsantritt 2018. Laesicke informierte in dieser Woche die Stadtverwaltung über den künftigen Kollegen, der sich in einem aufwändigen...