„Sun City“ steht am Eingang zum Büro der bündnisgrünen Landtagsabgeordneten Heiner Klemp und Thomas von Gizycki an der Sachsenhausener Straße in Oranienburg. Sonnig ist es drinnen nicht. Eher dunkel und vor allem kahl. Nur ein schlichter Konferenztisch mit ein paar Stühlen steht im ehemalig...