Sie unterwandern Demonstrationen, Bürgerinitiativen, Feuerwehren, Vereine, Schulgremien und Dorffeste. Ihr Ziel: Misstrauen in Institutionen, Parteien und die Regierung säen. In Oberhavel schürt die „Neue Rechte“ in Form von AfD und Querdenker-Gruppierungen Angst und Verunsicherung. Das sei e...