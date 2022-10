Am 29. Juni 2017 fielen rund 250 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter. Viele Häuser in Leegebruch und Oranienburg standen unter Wasser, soffen regelrecht ab. Es war ein Warnsignal – an Politik und Verwaltungen. Doch auch mehr als fünf Jahre später kommt es in Lehnitz immer noch zu Überflu...