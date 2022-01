Die Ortsteile von Oranienburg wurden 2021 geprägt von zwei Mordfällen. Doch auch andere, teilweise sogar positive Schlagzeilen bestimmen die Orte. Anfang des Jahres bleiben jedoch viele Fragen zum geplanten Wasserstoffwerk bei Wensickendorf unbeantwortet. Entscheidungen werden immer wieder vertagt

Fusion der Feuerwehren von Friedrichsthal und Malz: Die Wehren versprechen sich viel von der Zusammenarbeit.

© Foto: Volkmar Ernst

Die Ortsvorsteher von Friedrichsthal und Malz, Jens Pamperin und Michael Richter, setzen am 17. Februar ihre Unterschrift für die Fusion ihrer Ortswehren zur Feuerwache Nord

Die neue Steganlage in Bernöwe ist im März fertig. Sie bietet 30 Liegeplätze für Boote, außerdem können dort Hausboote und Flöße gechartert werden.

Die neue Marina in Bernöwe konnte fertiggestellt werden.

© Foto: Volkmar Ernst

Zum Osterfest erklingt in Bernöwe endlich wieder der Glockenturm auf dem Friedhof.

Der Gehweg in Germendorf wird ausgebaut. Im Juni beginnen die Arbeiten. Eine Million Euro investiert die Stadt Oranienburg.

Jens Ebert ist der neue Leiter der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte in Lehnitz.

© Foto: Klaus D. Grote

Am 5. Juli wird die Straße von Gemerndorf nach Velten gesperrt . Für Berufstätige, aber auch Tierpark-Besucher und Restaurant-Gäste zieht das enorme Einschränkungen nach sich.

In Sachsenhausen gibt es eine neue Bücherzelle. Sie wird gut angenommen. Das Dorfgemeinschaftshaus lässt hingegen noch auf sich warten.

© Foto: Marco Winkler

Der Ortsteil Sachsenhausen bekommt eine neue Bücherzelle mitten im Ort. Sie wird gut frequentiert. Auf das Dorfgemeinschaftshaus muss noch etwas länger gewartet werden.

Die seit Jahrzehnten brach liegende Fläche am Mühlenbecker Weg in Lehnitz soll bebaut werden . First Home will 2022 mit der Vermarktung der 69 Eigentumswohnungen beginnen.

Am 17. September erfolgt die Grundsteinlegung für das knapp 19 Millionen Euro teure Campus-Vorhaben in Friedrichsthal.

© Foto: Marco Winkler

Eher durch Zufall entdecken Beamte am 25. August eine Cannabis-Aufzucht in Bernöwe . 50 Pflanzen werden gesichert – und ein manipulierter Stromzähler festgestellt.

Seit Jahren wird in Schmachtenhagen für einen Radweg innerorts und für Querungshilfen gekämpft. Am 22. September demonstrierten mehr als 100 Einwohner erneut. Ortsvorsteherin Katrin Kittel (FWO) spricht von einer „desolaten Radwegsituation“ im Ort.

Immer wieder demonstrieren die Menschen in Schmachtenhagen für bessere Radwege. So auch in diesem Jahr.

© Foto: Marco Winkler

An der Friedrich-Ebert-Straße in Sachsenhausen soll ein Spielplatz entstehen. Einige Anwohner befürchten jedoch Lärm.

© Foto: Heike Weißapfel

Ein Kinderspielplatz soll im nächsten Jahr in der Friedrich-Ebert-Straße in Sachsenhausen entstehen. Familien mit Kindern freuen sich darüber. Es gibt aber auch Skepsis. Anwohner befürchten Lärm.

Die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung eines 4,5 Kilometer langen Streckenabschnitts der „Heidekrautbahn“ von Wensickendorf nach Zehlendorf werden vorgestellt. Baubeginn? Nicht absehbar.

Symbolische Spendenübergabe: Sabine Stoge (rechts) bekommt einen Scheck von Torsten Mattuschka (2.v.r.) und Thomas Lehmann überreicht. Die Sparkasse unterstützte den Park ebenfalls mit 10.000 Euro.

© Foto: Steffen Kretschmer