Das erste sommerliche Oranienburger Stadtfest seit 2019 wird an diesem Wochenende in Oranienburg gefeiert. Der Auftakt am Freitag ist überwiegend gelungen. Am Bollwerk starteten die Teams im Schulcup zum Drachenbootrennen. Dort gab es nach der Siegerehrung eine Abkühlung in der Havel. Sonnabend geht es mit den offenen Rennen weiter - von 9 bis 16 Uhr. Angesichts der erwarteten Temperaturen dürfte es das heißeste Oranienburger Stadtfest aller Zeiten werden.

Auf dem Schlossplatz wurden große Sonnenschirme aufgestellt, um die Konzertbesucher zu schützen. Dort gibt es am Sonnabend ab 18 Uhr Musik. Sonntag geht es nach dem ökumenischen Gottesdienst schon um 11.30 Uhr los. Der Oranienburger Blasmusikverein spielt auf.

Schon am Freitagabend gut besucht war der Schlossplatz.

© Foto: Klaus D. Grote

Lokalmatadoren auf der Bühne

Am Freitagabend gehörte die Bühne auf dem Schlossplatz traditionell Bands aus Oranienburg. Fire Pot, die Sieger des Lux-Augenoptik-Bandcontest bei Koofen&Schwofen, sowie Die Muetzen sorgten für ordentlich Stimmung. Viele Oranienburger feierten dort: endlich wieder Stadtfest im Sommer!

Nach Partymusik der 90er gab es eine Premiere auf dem Schlossplatz. Die DJs Thomas Lizarra sowie MagDita B2B & Adam Rec. sorgten für House und Techno. Bereits ab 18 Uhr wummerten die Bässe auf dem Technotruck am Schlosshafen. Dort blieben die DJs und Bierverkäufer in der ersten Stunde fast unter sich. Vor so einem kleinen Publikum hatten die international tätigen DJs Mike La Funk und Master Danyl wohl noch nie aufgelegt.

Erinnerung an die Loveparade

Der Technotruck, der in Anlehnung an die Loveparade das Motto „Friede, Freude, Regenbogen“ erhielt, war ein persönlicher Wunsch von Bürgermeister Alexander Laesicke: „Ich bin ein Kind der Loveparade.“ Eigentlich hatte er einen Umzug des Trucks durch die Stadt gewollt. Das wurde von den zuständigen Ämtern aus Sicherheitsgründen jedoch abgelehnt. So kam es zum Parkplatz-Rave. Laesicke, der eigentlich ein Grußwort an die Technoliebhaber sprechen wollte, drehte beim Blick auf den menschenleeren Platz wieder ab und schaute erst später vorbei.

Mehr los war auf dem Rummel. Dort ist neben Breakdance, Autoscooter und Mini-Achterbahn der 40 Meter hohe Kettenflieger der diesjährige Höhepunkt. Der Rummel ist Sonnabend von 10 bis 24 Uhr, Sonntag von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Höhepunkt auf dem Rummel ist der 40 Meter hohe Kettenflieger.

© Foto: Klaus D. Grote

Lasershow statt Feuerwerk

Auf der Bühne vorm Schloss gibt es Samstagabend die Coverband „The Magic of Queen“ (ab 21.15 Uhr). Das geplante Höhenfeuerwerk entfällt wegen der hohen Waldbrandgefahr. Stattdessen werde es eine Lasershow (22.20 Uhr) geben, sagte TKO-Chefin Franziska Winter. Höhepunkt am Sonntag dürfte der Auftritt der Popband „Bell, Book & Candle“ (ab 16.30 Uhr) sein.

Zuckerwatte und jede Menge anderer Süßigkeiten gibt‘s auch am Bollwerk.

© Foto: Klaus D. Grote

Der Oranienburger Generalanzeiger und die Bäckerei Plentz laden am Sonnabend und Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr gemeinsam ins Pressecafé neben der Stadtbibliothek ein. Kommen Sie vorbei und sprechen Sie mit uns!