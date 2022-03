Am Montag (21. März) waren in Oranienburg 383 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine regsitriert. 280 von ihnen leben in privaten Unterkünften, 103 sind in den Notunterkünften des Landkreises in der Dr.-Heinrich-Byk-Straße und in der Turnhalle der Oberschule Lehnitz untergebracht. Die Stadt müsse d...