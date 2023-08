Der Konzertsommer 2023 erlebt in Oranienburg seine Fortsetzung. Nach den Konzerten von Matthias Reim und Nena steht am Schloss ein weiteres Highlight an. Am 12. August steigt der Schlagerhammer. Neben Marianne Rosenberg, Olaf Henning & Co. wird der Veranstalter spontan einen aus diversen TV-Formaten bekannten Star präsentieren. Für das Event vergibt die MOZ Freikarten.

„Auch in diesem Jahr lädt Schlager Radio zum inzwischen legendären SchlagerHammer ein.“ Im romantischen Schlosspark würden sich Stars und Besucher „zu mehr als sieben Stunden Spaß und Unterhaltung“ treffen, wirbt die FevalPro BLN/BRB GmbH & Co. KG als Veranstalter für den Schlagerhammer 2023. Dieser beginnt am Sonnabend, 5. August, um 14 Uhr.

Auch singt Nadja Ab del Farrag in Oranienburg

Freuen können sich die Schlagerfans auf Marianne Rosenberg („Ich bin wie Du“), Olaf Henning („Cowboy und Indianer“), „Amsterdam“-Interpretin Cora, Markus („Ich geb´ Gas“) und Mitch Keller („Hör auf Dein Herz“) sowie Achim Petry, Paulina Wagner, Marie Reim, Tanja Lasch und Janis Nikos.

„Kurzfristig haben noch Nadja Ab del Farrag und Andreas Ellermann zugesagt“, berichtete am Donnerstag Pressesprecher Heiner Harke. Erst vor Kurzem hätten sich beide zusammengetan, um als Schlagerduo durchzustarten. „Auf dem Schlagerhammer tritt das Paar zum ersten Mal bei einem Schlager Open Air auf.“

Nadja Abd el Farrag Als Lebensgefährtin von Modern-Talking-Sänger Dieter Bohlen wurde sie in den 1990er Jahren als „Naddel“ bekannt. Seither versuchte sich die gebürtige Hamburgerin als Moderatorin und Schauspielerin. 2004 nahm die an der zweiten Staffel der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil. Nun will die 58-Jährige als Sängerin durchstarten.

Durch das Programm in Oranienburg führt Schlagersängerin und Moderatorin Paulina Wagner.

Ehrungen beim Konzert im Schlosspark

Ein besonderer Höhepunkt wird die Ehrung von Schlagersängern Ireen Sheer sein. Die 74-jährige Künstlerin bekommt den Schlager Radio-Preis für ihr Lebenswerk überreicht.

„Seit mehr als 50 Jahren steht Ireen Sheer auf der Bühne und hat sich auch international einen Namen gemacht“, sagte Schlager-Radio-Senderchef Oliver Dunk. Die deutsch-britische Sheer wurde unter anderem mit den Titeln „Goodbye Mama“ oder „Feuer“ bekannt.

Mit dem Schlager-Radio-Nachwuchspreis wird die 23 Jahre alte Sängerin Marie Reim geehrt.

Tickets und Freikarten für den Schlagerhammer

„Karten können noch auf SchlagerRadio.de und an der Tageskasse gesichert werden“, betont Heiner Harke. Das Portal moz.de vergibt für das Familien-Sommerfestival 10 x 2 Freikarten. Diese gehen am Freitag, 4. August, ab 11 Uhr unter der Nummer 03301 596324 an die ersten zehn Anrufer.