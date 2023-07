Ein konzertreiches Wochenende liegt hinter Oranienburg. Doch der Veranstaltungssommer ist damit natürlich noch nicht vorbei. Im August und September warten einige Höhepunkte auf zahlreiche Gäste. Wir haben die großen und ein paar kleinere Events zusammengefasst und informieren, wo es Tickets gibt und wie viel sie kosten.

Sie begeisterten Tausende von Fans am Schloss: Adel Tawil, Nena und Matthias Reim konnten ihr Publikum in den vergangenen Tagen trotz einiger Wetterkapriolen mitreißen. Mit etwas mehr klassischer Musik geht es in der Orangerie im Schlosspark weiter. Die Konzertreihe „Musik in Brandenburgischen Schlössern" gastiert in der Stadt. Das Ziel: klassische Konzerte in historischem Ambiente.

Klassik und Schlager in Oranienburg

Eröffnungskonzert ist am Freitag, 28. Juli, ab 18 Uhr zu erleben. Das Mozartensemble Berlin spielt ein Chopin-Klavierkonzert mit Naoko Fukumoto am Klavier. Karten gibt es für 32 (Kategorie drei), 40 (Kategorie zwei) und 48 Euro in der Tourist-Info Oranienburg oder online bei Classictic. Ebenfalls dort sind Karten zu den gleichen Preisen für das Orangerie-Konzert zu Mozarts letzten Sinfonien am Freitag, 11. August, erhältlich.

Ein Kontrastprogramm zwischen den Klassikkonzerten bietet der Schlagerhammer am Sonnabend, 5. August, im Schlosspark. 5000 Fans kamen im Vorjahr. Für dieses Jahr konnten die Veranstalter von Schlager Radio unter anderem Marianne Rosenberg („Er gehört zu mir"), Olaf Henning („Cowboy und Indianer"), Cora („Amsterdam"), Markus („Ich will Spaß") und die erwachsenen Schlagerstar-Kinder Achim Petry und Marie Reim gewinnen.

Marianne Rosenberg tritt bei der Party von Schlager Radio auf. Dort trifft sie auf Ireen Sheer, die für ihr Lebenswerk geehrt wird.

© Foto: Malte Krudewig/dpa

Besonderer Moment während der versprochenen sieben Stunden Schlagermusik: Sängerin Ireen Sheer („Heut' Abend hab' ich Kopfweh") bekommt von Schlager Radio einen Preis für ihr Lebenswerk überreicht. Der Schlagerhammer beginnt um 15 Uhr. Tickets ab 42 Euro für Erwachsene und 16 Euro für Kinder sind in der Tourist-Info oder direkt bei Schlager Radio online erhältlich.

Illuminiert, atmosphärisch und etwas magisch wird es am Sonnabend, 19. August. Die TKO (Tourismus und Kultur Oranienburg) lädt zur Schlosspark-Nacht ein. Der Schlosspark öffnet um 16 Uhr, das Programm beginnt zu 18 Uhr. Es stehen mehrere Bühnen bereit. Im Dreiseithof spielen DJ Ray und die Cover-Party-Band „Diese Typen“ (ab 20.30 Uhr), an der Orangerie die „Golden Mary Band“ (Jazz, Rock, Pop) und die Country-Combo „Maverick’s“ (ab 21.30 Uhr). Um 21.30 Uhr setzt sich in Lampionumzug in Bewegung. Anschließend erhellt eine Lasershow die Sommernacht.

Zwei DJs legen auf, werden aber für Vorbeilaufende nicht zu hören sein: Auf der Wiese gegenüber vom Gartenzimmer „Geschick“ wartet eine „Silent Disco“ auf Neugierige – eine stille Disco, die nur über die rund 300 Kopfhörer zum Ausleihen hörbar ist. Im Park selbst sind Stelzenläufer und Star-Wars-(Anti-)Helden unterwegs.

Letztere kommen von der German Garrison, der Untereinheit des weltweit größten Star-Wars-Kostümclubs. Luke Skywalker, Yoda und Prinzessin Leia tauchen wohl nicht auf. Bei den Kostümierten steht die dunkle Seite der Macht im Fokus. Erfreuen dürften sich die Schurken, Stormtrooper und Darth Vader dennoch an der ab 21 Uhr stündlich auftauchenden Musik-Licht-Wassershow „Flames of Water“ am Schlossparkteich.

Regeln und Karten für Schlosspark-Nacht

Wichtig für Gäste der Schlosspark-Nacht: Die Schlosspark-Jahreskarte gilt nicht als Eintritt, am Einlass gibt es eine Taschenkontrolle (erlaubt sind Taschen bis zu einer Größer von A4), als mitgebrachte Getränke sind nur PET-Wasserflaschen (bis zu 0,5 Liter) – kein Glas, keine Dosen – erlaubt.

Karten kosten im Vorverkauf 18, ermäßigt 13 Euro. Die Tickets gibt es an der Schlossparkkasse, in der Tourist-Info oder über das Online-Portal Reservix. Am Veranstaltungstag kostet der Eintritt 20, ermäßigt 15 Euro. Das komplette Programm ist auf „Oranienburg erleben" zu finden.

Kostenlos hingegen sind die zwei Kino-Abende in der Folgewoche. Das Open-Air-Kino im Schlosspark ist ein Gewinnervorschlag aus dem Bürgerhaushalt. Am Donnerstag, 24. August, wird die französische Komödie „Monsieur Claude und sein großes Fest“ – Teil drei der „Monsieur Claude“-Reihe – gezeigt. Am Freitag, 25. August flimmert die deutsche Komödie „Das perfekte Geheimnis“ mit Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz und Jella Haase über die Leinwand.

Die Kinovorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Der Einlass zum Open-Air-Kino startet zwei Stunden vorher. Garten- und Liegestühle stehen auf der Wiese bereit. Rechtzeitiges Erscheinen lohnt sich also. Eigene Decken und Stühle dürfen aber ebenfalls mitgebracht werden. Bratwurst, Getränke und Popcorn werden vor Ort verkauft.

Das Comedy-Duo Erkan und Stefan besaß einmal Kult-Status. Dann wurde es ruhiger. Jetzt steht es wieder auf der Bühne – im Oranienwerk.

© Foto: Gregor Wiebe

Bevor es zu zwei großen Events in der Stadt kommt, kehrt ein einstiges Comedy-Duo, das Millionen zum Lachen brachte, zurück auf die Bühne. Am Freitag, 25. August, tritt Florian Simbeck als „Ehrenpapa" zu 20 Uhr solo im Oranienwerk auf. Tickets gibt es ab 20 Euro über Eventim-Light. Am Donnerstag, 21. September, unterhält er dann mit seinem Kollegen John Friedmann als „Erkan & Stefan" ab 20 Uhr das Publikum. Karten ab 32 Euro ebenfalls über Eventim-Light.

Noch eher im kleineren Rahmen treten „The Railers" am Freitag, 1. September, im Kulturkonsum, Heidelberger Straße 22, auf. Die Berliner Musiker mit Klarinette, Banjo, Akkordeon und Kontrabass spielen zu 20 Uhr für 12,50 Euro. Die Karten könnten direkt über den Kulturkonsum reserviert werden. Möglich ist das auch unter 03301 6760717.

In Berlin wurde am 22. Juli der CSD gefeiert – in Oranienburg findet der erste Christopher Street Day am 9. September statt. Wird es genauso bunt?

© Foto: Fabian Sommer/dpa

Erste queere Pride-Party in Oranienburg

Laut, politisch und bunt – das ist das Ziel von Oberhavels erstem Christopher Street Day (CSD) in Oranienburg. Seit Monaten plant die CSD-Initiative dieses Event. Die Finanzierung ist gesichert. Am Sonnabend, 9. September, soll sich die Demonstration zu 13 Uhr vom Park-&-Ride-Parkplatz an der Stralsunder Straße in Bewegung setzen. Nach der Kundgebung am Schloss geht es zur großen, kostenlosen Party im Oranienwerk. Ab 15 Uhr treten auf: Vivien Gold, Rontano, Sebastian Friedrich, „Cry for Fun“ und „Samira & Hagen in Company“.

Ebenfalls alle Menschen sind für Sonnabend, 23. September, nach Oranienburg eingeladen. Der Landkreis feiert mit einem Oberhavel-Tag sein 30-jähriges Bestehen auf dem Schlossplatz. Von 10 bis 18 Uhr präsentiert sich nicht nur die Verwaltung mit 40 Infoständen. Kreismusikschule und Polizeiorchester stehen unter anderem auf der Bühne. Ab 20 Uhr spielt Max Mutzke mit seiner Band.

Zeitgleich findet der Regionalmarkt im Park statt. Gute Nachrichten für den Geldbeutel, hier gibt es am 23. September überall freien Eintritt: Oberhavel-Tag, Mutzke-Konzert, Regionalmarkt, Schlosspark, Schlossmuseum.