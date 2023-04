Auch in Oranienburg und Umgebung stehen Eltern von aktuellen Sechstklässlern vor der Frage, welche weiterführende Schule ihr Kind ab dem Schuljahr 2023/24 besuchen soll. Beim Anwahlverfahren gab es Überraschungen. Über diese informierte der Landrat am 24. April – und sprach über die Folgen. Einige Gebäude müssen schnell erweitert, andere Ideen verschoben werden.

Grundsätzlich sieht Landrat Alexander Tönnies aber die Vorteile: „Oberhavel bleibt eine Region des Zuzugs.“ Das sei ganz deutlich auch bei der Entwicklung der Schülerzahlen zu spüren. In seiner Schulentwicklungsplanung war der Landkreis für das Schuljahr 2023/24 von 1979 Schülerinnen und Schülern ausgegangen, die von der Grundschule an eine weiterführende Schule wechseln. Tatsächlich sind es nun aber 2090.

Gesamtschulen in Oranienburg und Birkenwerder überfragt

Erschwerend kommt jetzt hinzu, dass überraschend viele Sechstklässler ihre Zukunft nicht auf dem Gymnasium sehen. „In diesem Jahr haben wir beispielsweise im Raum Oranienburg und den S-Bahn-Gemeinden deutlich mehr Kinder als erwartet, die eine Gesamtschule besuchen möchten“, betont Bildungsdezernent Matthias Kahl. Dadurch würde es zwar genügend Plätze an den Gymnasien geben, „wir müssen aber an den Gesamtschulen nachsteuern“.

Alexander Tönnies nennt Zahlen. In der Region Hohen Neuendorf, Mühlenbecker Land und Glienicke würde es an den Gesamtschulen ab Sommer 82 Plätze zu wenig geben, in Leegebruch und Oranienburg immerhin acht. In Mühlenbeck würde es dabei das Phänomen geben, dass 41 Anmeldungen aus dem Nachbarkreis Barnim vorliegen. Dass von dort Schüler kommen, sei nicht neu, diese Größenordnung aber doch recht außergewöhnlich.

So will der Landkreis das Problem lösen

Da es das Ziel sei, möglichst viele der Erst- und Zweitwünsche erfüllen zu können, ist eine Erweiterung der Kapazitäten dringend geboten. „Mehr Klassen brauchen mehr Platz“, macht der Landrat deutlich. Von der Kreisverwaltung gibt es folgende Vorschläge, über die der Kreistag in seiner Sitzung am 10. Mai entscheiden wird: An der Oberschule Lehnitz, an der Torhorst-Gesamtschule in Oranienburg und an der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder wird jeweils ein zusätzlicher Klassenzug eingerichtet. Folge: Die Einrichtung in Lehnitz wird damit für das Schuljahr 2023/24 maximal vierzügig geführt, die beiden genannten Schulen in Oranienburg und Birkenwerder jeweils siebenzügig.

Weitere Details folgen in Kürze