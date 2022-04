Die Sonne zur Gewinnung von Energie nutzen, das ist nichts Neues. Das will die Firma „CleanSource Energy GmbH“ in Kremmen machen und plant den Bau gleich mehrerer Solarparks , darunter in Orion, in Charlottenau, bei Beetz und bei Groß Ziethen. Mit rund 60 Hektar ist der Park bei Groß Ziethen da...