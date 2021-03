Noch hat die Afrikanische Schweinepest (ASP) den Landkreis Havelland nicht erreicht. Wenn aber auch zwischen Falkensee und Rathenow verendete Wildschweine gefunden werden sollten, muss es Leute geben, die die virusverseuchten Kadaver bergen. Die Kreisverwaltung will eine Prämie einführen.

Federführend hier ist das Amt für Landwirtschaft, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung im Dezernat III. Es brachte eine Beschlussvorlage auf den Weg, die am 8. März Thema im Kreisausschuss sein wird. Das Amt will eine Prämie von maximal 100 Euro je geborgenem Wildschweinkadaver einführen. Wenn zwei Leute an der Bergung beteiligt sind, soll es 50 Euro pro Person geben.