Die Bewerbungsfrist ist seit etwa vier Wochen beendet. Zum 1. April 2021 sucht der Landkreis Havelland einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin für den Beigeordneten Dr. Henning Kellner, dessen Arbeitsort sich in Rathenow befindet.

Das Arbeitsleben als Wahlbeamter auf Zeit dauert für Kellner noch einen Monat. Die letzten acht Jahre vergingen fix. Im März 2013 war er erneut durch den Kreistag auf den Posten gewählt worden. Schon seit 1994 ist er für den Landkreis Havelland in führender Position tätig. Vor der Fusion der Landkreise Nauen und Rathenow zum Havelland war Kellner als Amtsleiter in der Nauener Kreisverwaltung tätig.

Seit der Fusion ist das Kreishaus in Rathenow Sitz der Verwaltungsspitze. Auf seiner Dienstebene unterm Landrat hat Henning Kellner drei Kollegen und mit Elke Nermerich nur eine Kollegin. Bis zu ihrem Dienstantritt im Herbst 2016 war die Frauenquote an der Verwaltungsspitze gleich Null. Es gibt fünf Dezernate in der Kreisverwaltung.