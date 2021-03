Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 12. Februar 2021 an einem Bootssteg an der Vehlgaster Havel. Vermutlich wurden die Wasserfahrzeuge mit einem Anhänger abtransportiert. Es lag Schnee, frische Reifenspuren führten bis zur Landesstraße 17 zwischen Rhinow und Strohdehne. Der MDR berichtete am 14. März darüber in der TV-Sendung „Kripo live“.