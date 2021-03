Das in Rathenow ansässige havelländische Gesundheitsamt vermeldete am frühen Freitag, 19. März 2021, einen Inzidenzwert von 82,82. Am Vortag lag dieser bei 69,33. Die Woche hatte mit 54 begonnen. Vor einem Monat belief sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Havelland auf 83,4.