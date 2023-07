Der Ausgang war am Ende nicht sehr knapp. Von Beginn an lag Einzelbewerber Heiko Richter bei der Auszählung der Stimmen der Stichwahl um den Bürgermeisterposten in Falkensee vor seinem Konkurrenten Jan Pollmann (CDU). Einzig die Wahlbeteiligung machte an diesem Sonntag, 2. Juli 2023, zu Anfang der Auszählung etwas Sorgen. Lag sie doch in einigen Wahlbezirken deutlich unter 30 Prozent. Um Bürgermeister zu werden, musste ein Bewerber mindestens 5.556 Stimmen auf sich vereinen. Diese hatte Richter jedoch schon nach nur 35 von 51 ausgezählten Wahlbezirken deutlich übertroffen.

Am Ende war es dann auch deutlich. Heiko Richter konnte 10.510 Stimmen auf sich vereinen, das entspricht 57,8 Prozent. Jan Pollmann kam auf 7.681 Stimmen und damit 42,2 Prozent. Wahlberechtigt waren 37.035 Falkenseer und Falkenseerinnen, 49,7 Prozent davon gingen zur Stichwahl. Die Wahlbeteiligung war damit etwas niedriger als im ersten Wahlgang am 11. Juni 2023 , als insgesamt sieben Kandidaten und Kandidatinnen angetreten waren. Da waren noch 52,9 Prozent der Wahlberechtigten an die Urnen gegangen.

Heiko Richter wird ab November Bürgermeister