Dipl.-Med. Hannelore Hammer impft in Premnitz 80- und über 80-jährige Patienten im Rahmen eines Modellversuchs im Land Brandenburg. Derweil hat im benachbarten Landkreis Stendal die Terminvergabe für eine Großimpfaktion begonnen.

Rund 300 ihrer Patienten der Prioritätsgruppe 1 will Hausärztin Hannelore Hammer mit dem Biontech-Vakzin impfen. Alle anderen über 80 müssen sich noch gedulden. Die vom Land zugesagte Impfstelle in Rathenow, die die Havelland-Kliniken im Auftrag des Landkreises einrichten sollen, ist noch nicht betriebsbereit. Ebenso gibt es noch nicht das zugesagte Impfzentrum in Falkensee.

Einen völlig anderen Weg gehen die westlichen Nachbarn in Sachsen-Anhalt. Der Landkreis Stendal will allen 80- und über 80-jährigen Einwohnern im April die Möglichkeit zur Impfung mit Biontech geben. Dafür müssen die Leute in kein Impfzentrum reisen, sondern nur in die nächstgelegene, heimische Einheits- oder Verbandsgemeinde.