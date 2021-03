Das Kulturzentrum Rathenow geht offenbar davon aus, dass Ende April 2021 die Corona-Eindämmungsmaßnahmen so weit zurück gefahren sind, dass der Veranstaltungsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Das legt zumindes ein Blick ins Programm nahe.

2020 wurde der Corona-Lockdown des Frühjahrs erst ab Mai allmählich gelockert. Am 12. Mai belief sich die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Havelland auf den Wert von 1,9. Mit einer Ausstellungseröffnung am 14. Mai erfolgte der Re-Start im Kulturzentrum. Das kulturelle Vergnügen währte insgesamt nur bis zum 2. November. Seither herrscht Ruhe im Haus. Aktuell (Stand: 16. März 2021) beläuft sich der Inzidenzwert im Havelland auf 56,4.

Das Neujahrskonzert 2021 war zunächst Corona zum Opfer gefallen. In Kooperation mit dem Optikpark gibt das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode aber nun ein Pfingstkonzert. Es findet, sofern erlaubt, am 23. Mai unter freiem Himmel des Optiksparks statt. Schon am 25. April wird unter dem Dach des Kulturzentrums das Salonorchester des Brandenburgischen Konzertorchesters Eberswalde erwartet. Damit soll der Veranstaltungsbetrieb nach Corona starten.