Die Corona-Flaute beim Förderverein Heimatmuseum in Rathenow endete. Aktuell kann nun in der Berliner Straße 80 eine Ausstellung mit historischen Postkarten, Fotos und Gemälden besichtigt werden.

An dieser Rathenower Bildungseinrichtung gibt es mit Udo Geiseler einen überregional bekannten Historiker. Der Geschichtslehrer ist Vorsitzender des Historischen Vereins in Brandenburg an der Havel und gehört der Historischen Kommission für das Land Brandenburg an. Zu den Kooperationen zwischen Gymnasium und Förderverein gehören momentan die Erforschung der Lebensgeschichten von Ehrenbürgern Rathenows und die Digitalisierung alter Postkarten.