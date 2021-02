Ein aufmerksamer Bürger meldete sich am Mittwochnachmittag bei der Polizei und gab an, dass sich im Ortsteil Döberitz der Stadt Premnitz eine junge Frau aufhält, die ihm verdächtig vorkäme. Er vermutete, dass die Frau möglicherweise in einen Enkeltrick verwickelt sei und in Döberitz auf ihr Opfer warten würde.