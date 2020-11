Am Mittwoch, 25. November, ist Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Der Landkreis Havelland unterstützt das durch eine neue Aktionsfahne „Wir sagen Nein! zu Gewalt an Frauen“ . Diese wird bis 29. November vor dem Kreishaus in Rathenow wehen.

Sichtbares Zeichen in Orange

In Zusammenarbeit mit UN Women hat die Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauenbeauftragte und Gleichstellungsbeauftragte diese neue Fahne für den Aktionstag entworfen, die an die Farben der UN-Women-Kampagne „Orange the World“ angelehnt ist und dieses Jahr erstmals im Havelland zum Einsatz kommt. Weltweit erstrahlen Gebäude in Orange, um ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Am Kreishaus in Rathenow setzt die neue Fahne dieses Zeichen.

Viele Havelländerinnen Opfer von Gewalt

„Der Landkreis Havelland beteiligt sich seit vielen Jahren an diesem wichtigen Aktionstag, denn nach wie vor werden leider auch Havelländerinnen Opfer von Gewalt. Daher ist es selbstverständlich, dass auch die neue Fahne vor der Kreisverwaltung in Rathenow wehen wird“, so Roger Lewandowski.

Frauenhaus in Rathenow voll belegt

Frauenhaus Im Corona-Lockdown steigt in OPR der Beratungsbedarf wegen häuslicher Gewalt Neuruppin „Das Thema Gewalt gegen Frauen ist aktueller denn je. Zwischen März und Mai dieses Jahres, der Zeit des ersten Lockdowns, gab es fast ein Viertel mehr Strafanzeigen wegen häuslicher Gewalt, und die Zahlen werden sicher weiter ansteigen.

Dass die Frauenhäuser, auch das Frauenhaus in Rathenow, derzeit voll belegt sind, zeigt, dass wir für die betroffenen Frauen weiter eng zusammenarbeiten und für das Thema sensibilisieren müssen“, so Bianca Lange, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises.

Aufmerksam machen und Frauen ermutigen

„Am 25. November appellieren wir eindringlich, die Diskriminierung von und jedwede Gewalt an Frauen und Mädchen zu stoppen. Wir wissen, dass Opfer häuslicher Gewalt oft jahrelang leiden und die Dunkelziffer trotz gestiegener Strafanzeigen deutlich höher ist. Wir wollen aufmerksam machen und die Frauen ermutigen, ihr Schweigen zu beenden“, so Kreistagsvorsitzende Barbara Richstein.