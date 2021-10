Das in der Havelberger Elb-Havel-Kaserne stationierte Panzerpionierbataillon 803 stellt Pionieraufgaben für die Neubrandenburger Panzergrenadierbrigade 41 „Vorpommern“ sicher. Dieser Kampfverband steht unter Führung der 1. Panzerdivision in Oldenburg, deren Chef Generalmajor Jürgen-Joachim von Sandrart ist. Er hatte dort im April 2018 das Kommando übernommen. Kürzlich hat er mit Soldaten und Offizieren des Panzerpionierbataillons 803 die Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow (Havelland) besucht.