PCK in Schwedt stellt neuen Geschäftsführer vor

Überraschend war der Rückzug des Geschäftsführers der PCK-Raffinerie Wulf Spitzley. Fünf Jahre war er an der Spitze des Unternehmens, nun möchte er einen anderen Weg einschlagen. Aufgrund der Pandemie habe sich einiges verändert. Da seine Kinder in den USA wohnen und er die Möglichkeit hatte früher in Rente zu gehen, nimmt der dies wahr. Außerdem verrät er, dass er mit seiner Frau in die Vereinigten Staaten ziehen werde. Der Nachfolger steht aber auch schon bereits fest. Es ist Josef Maily, der bereits als Stellvertreter Spitzleys fungierte.

Neue Lärmschutzwand in Angermünde – allerdings will sie nicht jeder

Die geplanten Lärmschutzwände auf dem Bahnhof Angermünde erhitzen seit einiger Zeit die Gemüter. Aufgrund dessen fand in der Turnhalle der Puschkinschule eine Infoveranstaltung der Deutschen Bahn AG statt. Allerdings empfinden viele Einwohner die Schallschutzwände als unnötig und sehen darin eine weitere Teilung ihrer Stadt.

Grenzverkehr in Schwedt soll trotz Bauarbeiten weiter möglich sein

Die Stadtbrücke in Schwedt soll erneuert werden. Sie trennt die Nationalparkstadt mit der polnischen Nachbarstadt Krajnik Dolny. Noch steht aus, wie die neue Brücke künftig aussehen soll. Viele Einwohner befürchteten, dass der Grenzverkehr komplett erliegen könnte. Allerdings gibt es seitens der Verantwortlichen Entwarnung. Es könnte zu einigen Einschränkungen kommen, dennoch sei eine komplette Sperrung nicht vorgesehen. Das Planfeststellungsverfahren könnte erst Ende 2024 starten.

Angermünde bietet wegen Aquarium Schwedt Hilfe an

Nach dem Einsturz des Aquarium-Dachs in Schwedt bietet die Stadt Angermünde Hilfe an. Demnach soll das Strandbad am Wolletzsee dem Schwedter Schwimmverein zum Training und für Schwimmkurse sowie den Schwedter Schulen zum Schwimmunterricht zur Nutzung bereitstehen.

Schwedt könnte viele Bewohner bis 2030 verlieren

Die Prognosen für die Nationalparkstadt in der Uckermark sehen nicht gut aus. Demnach könnte die Einwohnerzahl um fast zehn Prozent bis zum Jahr 2030 sinken. So könnte die 30.000-Einwohner-Marke unterschritten werden. Allerdings sind in dieser Rechnung Eingemeindungen nicht inbegriffen. Ebenso wird der Innovation Campus nicht mit einberechnet. Beide Vorhaben könnten das Absinken der Einwohnerzahl abfedern. Neben Schwedt erwartet auch die Stadt Angermünde ein Absinken der Bewohnerzahl.

Regionalladen in Angermünde eröffnet

Lange Zeit war es ein Traum, doch nun wird es Wirklichkeit. Das Ehepaar Corinna und Steffen Lenz eröffnet einen Regionalladen in Angermünde. Nach einigen Überlegungen wurde ein Plan ausgearbeitet, wie der künftige Laden aussehen könnte. Nach mehreren Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde nun bekanntgegeben, wann genau die Eröffnung stattfinden soll. Im Rahmen der langen Einkaufsnacht werden die ersten Kunden mit einer kleinen Verkostung regionaler Produkte begrüßt.