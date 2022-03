Beinahe drei Jahre haben die Besitzer von Nele es versucht, sich mit der hübschen Katze zu arrangieren. Am Ende sahen sie nur die Trennung als Ausweg. Nele wurde immer aggressiver, ließ selten jemand an sich heran. Die Ursachen können die Tierschützer aus Schwedt nicht aufdecken. Ihnen bleibt nur die Hoffnung, für das dreijährige Tier trotzdem eine neue Bleibe zu finden. Ein Zuhause mit Grundstück und viel Freigang, ohne große Erwartungshaltung in Sachen Kuscheln gegenüber dem Tier.