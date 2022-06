Kundgebung wollen Einwohner und Beschäftigte der „Zukunftsbündnis Schwedt“ am Mittwochabend hat sich nach Angaben der Stadt auch Bundeswirtschaftsminister Mit einer großenwollenundder Öl-Raffinerie PCK in Schwedt ein deutliches Zeichen in Richtung Politik für die Zukunft des Standortes setzen. Zu der Veranstaltung desam Mittwochabend hat sich nach Angaben der Stadt auch Robert Habeck (Grüne) angekündigt.

Brandenburgs Ministerpräsident Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), werden ebenfalls bei der Demonstration in Schwedt erwartet. Dietmar Woidke (SPD) und derder Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), werden ebenfalls bei derinerwartet.

Importverbot für russisches Öl bedroht Arbeitsplätze bei PCK in Schwedt

Embargos gegen Russland soll die Anlage mit rund 1200 Beschäftigten erhalten bleiben und möglichst ausgebaut werden. Die aus Schwedt versorgten Tankstellen in Ostdeutschland sollen auch künftig Sprit bekommen. Vor gut sieben Wochen hatte Habeck das Werk in der Uckermark besucht und Hunderten PCK-Beschäftigten Mut gemacht: Trotz des geplantensoll die Anlage mit rund 1200 Beschäftigten erhalten bleiben und möglichst ausgebaut werden. Die aus Schwedt versorgtensollen auch künftig Sprit bekommen.

Ostbeauftragter Schneider will PCK für die Region Schwedt halten

Die Region Schwedt soll auch nach dem Ausstieg aus der Verarbeitung russischen Öls in der dortigen Raffinerie eine Perspektive behalten, sagte Ostbeauftragter Carsten Schneider, am Mittwoch im RBB-Sender Radio Eins. „Da werden wir auch viel Geld in die Region Schwedt investieren müssen“.

„Die politische Verantwortung Deutschlands liegt auch darin, dass wir alles tun, um den Krieg Russlands in der Ukraine zu beenden“, sagte Schneider. Die Kriegsmaschinerie dürfe nicht weiter finanziert werden. „Der politischen Entscheidung folgt eine Verantwortung für die Beschäftigten, aber ganz simpel auch für die Benzinversorgung im Berliner Raum.“

Enteignung von Rosneft noch nicht abschließend geklärt

Noch seien heikle juristische Fragen zu klären, etwa die der Enteignung des russischen Staatskonzerns Rosneft, dem die Mehrheit ander Raffinerie in Schwedt gehört. Diese Fragen seien so klären, dass es langfristig eine Perspektive gebe. Es lasse sich aber nicht alles sofort entscheiden.

„Ich bin sehr froh, dass es heute diese Demonstration gibt, weil die Region zeigt, dass sie zusammensteht“, sagte Schneider. Er wolle aber auch sagen: „Die Perspektive, dass alles so bleibt, wie es ist, mit Rosneft als Beteiligtem, die gibt es nicht.“

