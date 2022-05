Lange warnte: „Sanktionen dürfen uns nicht mehr schaden als Russland. Das wäre widersinnig und beendet auch nicht den elenden Krieg. Daher: Keine Entscheidungen ins Blaue hinein. Das geht so nicht.“

In der EU wird über ein Öl-Embargo gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine diskutiert. Es gibt allerdings Vorbehalte in einigen Ländern. Deutschland will ungeachtet des geplanten Embargos bis Ende dieses Jahres unabhängig von russischen Öllieferungen werden. Die Druschba-Pipeline endet in Schwedt/Oder in Brandenburg. In der Raffinerie PCK in Schwedt , die mehrheitlich der deutschen Tochter des russischen Staatskonzerns Rosneft gehört, wird in erster Linie russisches Öl aus der Druschba-Pipeline verarbeitet. 90 Prozent der Versorgung mit Benzin, Kerosin, Diesel und Heizöl in Berlin und Brandenburg werden laut PCK von der Raffinerie sichergestellt.