Die Polizisten stellten neun Personen an zwei Pkws auf Parkflächen des Firmengelände fest. Einige der Personen waren den Beamten bereits durch frühere Protestaktionen an der Raffinerie bekannt. Sie trugen Gegenstände bei sich, die für erneute Störungsversuche sprachen. Die Beamten nahmen daraufhin sieben Personen in Gewahrsam und erteilten zwei weiteren einen Platzverweis.

Gegen 18.45 Uhr wurde die Polizei erneut informiert. Diesmal haben sich Unberechtigte Zugang zu einer Schieberstation im Bereich Berkholz-Meyenburg verschafft, die zum PCK gehört. Zwei Männer im Alter von 28 und 47 Jahren waren vor Ort, von denen sich einer angekettet und einer angeklebt hatte. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Beide werden sich wegen des Vorwurfs der Störung öffentlicher Betriebe zu verantworten haben.