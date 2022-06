Die Brandenburger Landesregierung stellt ein Embargo für Pipeline-Öl gegen Russland infrage, falls die Versorgung nicht gesichert ist und die Raffinerie PCK in Schwedt nicht erhalten wird. „Ich erwarte eine Garantie der Bundesregierung, dass es keine Versorgungsengpässe, keine Versorgungsunsicherheiten für unsere Region, für Brandenburg, aber auch für die anderen Länder in Deutschland gibt“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke SPD ) am Donnerstag bei einem Besuch in Schwedt/Oder.