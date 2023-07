Paco heißt die vierjährige französische Bulldogge, die seit einigen Wochen im Schwedter Tierheim lebt. Der quirlige Rüde wurde von seinen Besitzern abgegeben, über das Warum wird jedoch geschwiegen. Offenkundig ist jedoch, dass Paco Hilfe braucht. Und das in mehrfacher Hinsicht. Denn die Tierschützer sind nicht nur auf der Suche nach einem neuen Zuhause für ihr „Speckböhnchen“, wie sie ihn liebevoll nennen.

Weil Paco aus einer sogenannten Qualzucht kommt, benötigt er medizinische Hilfe. Eine Operation in der kommenden Woche soll ihm sein Leben wieder lebenswerter machen. Eine zu korrigierendes Gaumensegel und eine Vergrößerung der Nasenlöcher sollen dem Tier künftig die Atmung erleichtern. Und so die Voraussetzung schaffen, dass Paco länger als einen kurzen Augenblick seinen Bewegungsdrang ausleben kann, ohne eine lebensbedrohliche Atemnot zu riskieren. Ein Umstand, den viele Besitzer von französischen Bulldoggen kennen, wenn sie ebenfalls ein Tier aus solch einer Qualzucht ihr Eigen nennen.

Durch die flache Nase und kurze Schnauze haben Französische Bulldoggen oft Schwierigkeiten beim Atmen, leiden häufig unter Atemnot, Überanstrengung und Schnarchen. Die großen hervortretenden Augen sind anfällig für verschiedene Erkrankungen wie Hornhautgeschwüre, das Einrollen der Augenlider und Grauen Star.Selbst ihr breiter Kopf bereitet in der Zucht Schwierigkeiten bei der natürlichen Geburt. Kaiserschnitte sind längst keine Seltenheit mehr.

Dass Paco aufgrund der charakteristischen Rassemerkmale von all den genannten gesundheitlichen Problemen betroffen sein wird, ist nicht gesagt.

„Es bedarf aber der Beobachtung. Wir geben unser Speckböhnchen auch erst nach dem medizinischen Eingriff ab“, erklärt Jasmin Rohde vom Tierheim Schwedt. Allerdings sei eine Vermittlung auch an die Bedingung geknüpft, dass sich die künftigen Besitzer schon etwas mit der Rasse auskennen. „So kann eine ungewollte Überforderung des Hundes besser vermieden werden. Zudem wissen die ‚Kenner‘ um die Eigenarten der Tiere und reagieren entsprechend besonnen.“

Paco selbst ist verträglich mit Katzen, auch mit Artgenossen im Umfeld, allerdings nicht im eigenen Revier, weshalb er als Einzelhund gehalten werden sollte. Ansonsten beschreibt Jasmin Rohde ihn als Sportskanone, die es liebt zu baden, zu spielen und spazieren zu gehen, leider aber noch ständig ausgebremst werden muss, weil es mit seiner Atmung nicht so klappt.

„Es ist ja längst nicht allein ein Problem der Französischen Bulldogge“, macht Rohde auf die breit gefächerten Schicksale aufmerksam. „Die Ähnlichkeiten zur Englischen Bulldogge sind unverkennbar, genauso sind Mops und Boston Terrier betroffen“, nennt Rohde weitere Rassen. Dabei merkt die Hundefachfrau aber auch an, dass nicht alle Vertreter dieser Rassen zwangsläufig unter Qualzucht leiden. „Es gibt Züchter, die sich bemühen, gesündere Linien zu züchten und die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere an oberste Stelle setzen.Beim Kauf eines Hundes ist es ratsam, sich an seriöse Züchter zu wenden, die auf eine verantwortungsvolle Zucht und die Gesundheit ihrer Tiere achten.“