Katzen kommen und gehen im Schwedter Tierheim . Kaum hat sich Olli zumindest an den ein oder anderen Artgenossen gewöhnt, ist der auch schon wieder weg. Vielleicht liegt es daran, dass die anderen schon immer an ein häusliches Umfeld gewöhnt sind und keine Scheu vor Fremden haben.

Dabei ist der gerade mal ein halbes Jahr alte Kater auf einem guten Weg, sich auch an die Menschen zu gewöhnen. Als Findelkind aus einer Gartenanlage hatte Olli anfangs so gar nichts mit den Zweibeinern am Hut. Mittlerweile lässt er sich aber doch schon streicheln und versteckt sich auch nicht mehr.

Olli braucht etwas länger, um Vertrauen zum Menschen aufzubauen.

© Foto: Oliver Voigt

Olli sucht eine Familie ohne Kinder

Es braucht bei ihm halt länger, das nötige Vertrauen aufzubauen. Und Ruhe. Darum ist für Olli eine Familie ohne Kinder empfehlenswert. „Das stürmische Verhalten würde nicht gut bei ihm ankommen", weiß Ursula Wyrembek, Leiterin des Schwedter Tierheims. „Olli ist mit seinen knapp sechs Monaten noch gut lenkbar. Um ihm mehr Sicherheit und Selbstvertrauen zu geben, ist es ratsam, ihn als reine Wohnungskatze zu halten."

Der junge Kater ist bereits kastriert, gechipt und entwurmt. Olli kann sofort vermittelt werden.

Kontakt zum Tierheim unter Telefon 03332 523933.