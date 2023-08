Genau vor zehn Jahren, zum 15. Backofenfest, erklärte Dieter Rauer, Bürgermeister von Zechins: „Wir haben immer den Wunsch gehabt, dass in Buschdorf Brot mit einem unwiderstehlichen Geschmack gebacken wird, dessen Duft weit über den Ort hinaus vom Fleiß unserer Menschen kündet.“ Nunmehr lädt die Gemeinschaft der Ortschaften rund um Zechin am Sonnabend, dem 5. August 2023, bereits zum silbernen Jubiläum ihres Festes ein.

Trotz schrumpfender kommunaler Finanzen ist den Organisatoren ein Programm gelungen, das sich sehen lassen kann, wie Ortsvorsteherin Karin Finsel meint. Es gibt Wettbewerbe, Ausstellungen und Show-Einlagen, die Unterhaltung für alle Gäste bringen sollen. Aber wie der Name schon sagt, steht das Backen auch in diesem Jahr absolut im Vordergrund des Festes.

Gäste aus Seelow, Bad Freienwalde Frankfurt (Oder) – und sogar aus Luxemburg

Egal, was auf dem Festgelände zwischen 14 und 22 Uhr geboten wird – möglich wird das nur mit den vielen freiwilligen Helfern, den mitwirkenden lokalen Vereinen und durch die Unterstützung zahlreicher Sponsoren. Erwartet werden Besucher aus der näheren Umgebung und von weiter weg.

Das Backofenfest in Buschdorf zieht nicht nur Interessierte aus Seelow, Bad Freienwalde oder Frankfurt (Oder) an. Angekündigt hat sich beispielsweise auch eine Delegation aus Böwingen/Attert, der luxemburgischen Partnergemeinde von Zechin. Zu beiden Orten gehört jeweils ein Ortsteil namens Buschdorf.

Historische Aufnahme vom Backofenfest 2012: Zechins Bürgermeister Dieter Rauer posierte in der Buschdorfer Backscheune mit Bäckerinnen der Arbeitsinitiative Letschin.

© Foto: Cornelia Mikat

Zwei Parkplätze am Ortseingang von Buschdorf

„Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen für das Fest noch auf Hochtouren“, berichtet Karin Finsel auf Anfrage von MOZ.de. Die meisten Aufgaben seien aber bereits verteilt. So übernimmt die Freiwillige Feuerwehr Zechin am Festtag die Einweisung der Autos auf zwei Parkflächen. Die sind aus Richtung Seelow und Zechin jeweils am Ortseingang Buschdorfs zu finden.

Bäckermeister Claas Baumgärtel freut sich schon darauf, wieder den Dorfbackofen anzuheizen. Er wird neben verschiedenen wohlschmeckenden Brotsorten und Blechkuchensorten erneut auch die bei Jung und Alt beliebten Buschdorfer Streuselschnecken anbieten. Ergänzend dazu können sich Gäste in der wenige Meter entfernten historischen Backscheune mit weiteren kulinarischen Spezialitäten versorgen. Mitglieder der Arbeitsinitiative Letschin backen dort in einem echten Backsteinofen Brezeln, Pizza und Zwiebelkuchen.

Buschdorf rüstet sich zum 25. Backofenfest: Ortsvorsteherin Karin Finsel zeigt den Dorfbackofen, den Bäckermeister Claas Baumgärtel am Sonnabend betreibenen wird.

© Foto: Cornelia Mikat

Prämierung der schönsten Grundstücke in den Ortsteilen

Zur Eröffnung des Festes spielt das beliebte Tanz- und Blasorchester Schulzendorf. Bürgermeister Dieter Rauer wertet einen Wettbewerb um die schönsten Grundstücke der Ortsteile aus und ehrt die diesjährigen Sieger. Ortsvorsteherin Karin Finsel macht gegenüber MOZ.de auf einen weiteren Höhepunkt während des Backofenfests aufmerksam.

Kinder haben am kommenden Sonnabend Gelegenheit, den neu auf dem Festplatz errichteten Spielplatzes testen. Für die neuen Spielgeräte sammelte die Dorfgemeinschaft drei Jahre lang Spenden. „Ich bedanke mich bei allen Sponsoren“, möchte Karin Finsel im Gespräch mit MOZ.de unbedingt loswerden. Die letzte Attraktion, ein Trampolin, montierten die Buschdorfer quasi in letzter Minute – erst in der Woche vor dem Fest.

Großer Andrang im Jahr 2016: Die Buschdorfer möchten ihr Backofenfest auch in diesem Jahr wieder mit vielen Gästen aus nah und fern feiern.

© Foto: Cornelia Mikat

Oldtimer und neue Ausstellung

Fast genauso stolz können die Buschdorfer auf das Rahmenprogramm und vielfältigen Marktangebote sein, die sie für das diesjährige Backofenfest organisiert haben. Mit dabei sind auch wieder die Oldtimer- & Traktorfreunde Zechin, die ihre historischen Zugmaschinen und Fahrzeuge präsentieren.

Die historische Backscheune in Buschdorf: Das Team der Arbeitsinitiative Letschin backt hier am Sonnabend Brezeln, Pizza und Zwiebelkuchen.

© Foto: Cornelia Mikat In der ehemaligen Feuerwehrstation am Festplatz richten Mitglieder des Vereins „Alte Schule“ eine Ausstellung mit Informationen und Fotos zur Geschichte des Backofenfestes ein. Empfehlenswert sei laut Ortsvorsteherin auch ein Besuch des Korbmachermuseums in der Alten Schule.

Laser-Show zum Ausklang des Fests bei Letschin

Gäste des Festes sollten jedoch Acht geben, sich keine der tollen Show-Einlagen auf der Hauptbühne entgehen zu lassen. So ist für 14.45 Uhr ein Auftritt der „Linedance Sunflower“ aus Zechin angekündigt. Und ab 16 Uhr steht ein Potpourri beliebter Schlager mit Elisa Henk auf dem Programm.

DJ des Tages und Veranstaltungsmoderator ist Michael Spiegler von den Oderlandkids. Gegen 20.30 Uhr rundet Gitarrist und Sänger Hans Minge das Programm mit einem Konzertauftritt ab. Das Fest endet um 22 Uhr nach einer großen Laser-Show.

Der Eintritt zum Fest kostet für Erwachsene 4 Euro und für Kinder ab sieben Jahren 1,50 Euro.