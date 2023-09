Das 25. Sonnenblumenfest ist in vollem Gange. Sven Höse als Vereinsvorsitzender von „Golzower für Golzow“ und Bürgermeister Frank Schütz sind am Abend des 9. September zufrieden mit dem Festverlauf. Zur Eröffnung hatten sie allen gedankt, die dazu beigetragen haben. Es sei immer das Anliegen des Vereins gewesen, das Dorfleben in Golzow in Schwung zu halten, auch wenn wichtige Versorger wie die Sparkasse nicht mehr vor Ort sind. Die Schließung der Sparkassenfiliale war nämlich einst Auslöser der Etablierung des Dorffestes.

Trotz der prallen Sonne hatten sich etliche Gäste vor der Bühne eingefunden, um die Gitarrenklasse der Grundschule, das Orchester „Luckylele“, Karate-Vorführungen des Seelower Vereins und den Auftritt des Tanzkreises Fürstenwalde zu verfolgen. Die dritte Klasse der Grundschule führte ein Musical auf.

Tanzkreis Fürstenwalde auf der Festbühne: Seit 22 Jahren trainieren sie in den Herbstferien in Golzow. Zum Dank gibt es wieder eine Show: am 26. und 27. Oktober in der Oderbruchhalle

© Foto: Ulf Grieger Zu Gast aus Strausberg: Christine Lindner (l), war langjährige Bibliothekarin von Golzow. Mit der ehemaligen Schulleiterin Ingrid Ostwald hatte sie sich viel zu erzählen.

Die Filmemacher Barbara und Winfried Junge ließen es sich nicht nehmen, Besucher durch das Filmmuseum zu führen und von den „Kindern von Golzow“ zu erzählen, von denen lediglich Bernhard Guderjahn an den Gesprächen teilnehmen konnte.

Neuer Händler für den Monatsmarkt

Viel angenehmer war es im Schatten. Unter den alten Anger-Bäumen hatten die Händler den „Markt der Möglichkeiten" mit regionalen Produkten aufgebaut. Während die selbstgestrickten Socken angesichts der Hitze nicht so den reißenden Absatz fanden, freuten sich die Organisatoren um Janina Briesemeister, Sabina Schönfelder und Christoph Muth darüber, dass es wieder einen Händler mit Obst und Gemüse auf dem Monatsmarkt gibt.

Der kommt aus Slubice und heißt Marek Koslowski. Die frische Ware bestellt er bei Bauern in der Gegend bei Posen/Poznan, sagte er. Die Seelower kennen seine Angebote bereits. Dort ist er dienstags und donnerstags auf dem Markt.

Gut besucht: Der Markt der Möglichkeiten auf dem Anger von Golzow lockte viele Besucher des Jubiläumsfestes an.

© Foto: Ulf Grieger Musical-Aufführung der Drittklässler: Mit Musiklehrerin Anette Nielsen hatten sie das Stück eingeübt.

Dorfladen-Initiative gibt es seit vier Jahren

Christoph Muth, der bereits vor vier Jahren mit den Golzowern die Initiative „Dorfladen+“ ins Leben rief, ist stolz, dass es sie immer noch gibt. Für ihn ist es auch ein Forschungsgegenstand. Denn er arbeitet an der BTU Cottbus und schreibt seine Dissertation dazu. Aktuell hoffen die Organisatoren auf mehr Unterstützung durch die Gemeinde Golzow.

Markt der Möglichkeiten beim 25. Sonnenblumenfest in Golzow: „Ortszeit“ heißt ein neues Projekt, das Sophia Trollmann und Manuela Hartinger vorgestellt haben.

Vorgestellt haben sich den Golzowern auf dem Markt auch Sophia Trollmann und Linus und Manuela Hartinger. Sie nehmen am Projekt der Bundeszentrale für politische Bildung teil, das das Dorfleben im Zusammenhang mit dem Markt der Möglichkeiten stärker ankurbeln will.

Am 23. September bereiten sie einen Dorftreff vor, bei dem man gemeinsam etwas im Dorf bewegen und zugleich ins Gespräch kommen kann. Die Plakate für diese „Ortszeit“ wurden vorgestellt und Manuela Hartinger hat schon eine ganze Liste an Projekten, die man dabei anpacken kann, erfragt.