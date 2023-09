Am Samstag, 16. September, kommen Ostalgie-Fans voll auf ihre Kosten. Denn mehr als 500 Fahrzeuge aus dem ehemaligen Ostblock haben sich zum vierten Ostblock-Meeting auf dem Gelände des Airports Neuhardenberg angekündigt.

„Es hat nur 14 Tage gedauert, bis alle 450 Stellplätze reserviert waren“, berichtet Frank Trepke von „Erichs Erben“ gegenüber diesem Medienhaus. „Mit den Stellplätzen, die wir als Veranstalter selbst nutzen, kommen wir dann auf knapp über 500 Fahrzeuge“, fügt er stolz hinzu. „Somit wird den Fans von Ostblockfahrzeugen einiges geboten“, so Trepke.

Zu sehen gibt es in der Hauptsache originale Personenkraftwagen, Mopeds und historische Rennfahrzeuge aus dem Ostblock. „Darüber hinaus sind in diesem Jahr vermehrt Tuning-Fahrzeuge zu bewundern“, so Veranstalter Frank Trepke. „Diese Zahl war bei den vorangegangenen Treffen nicht so hoch“. Sehr freue er sich auf einen Teilnehmer aus England, der mit seinem Trabant auf eigener Achse anreisen möchte.