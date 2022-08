Bevor am Montag (22. August) wieder die Kinder in Seelow und Umgebung in die Schule müssen – und für die Erstklässler der neue Lebensabschnitt beginnt – können Großeltern und Eltern mit ihren Kindern, aber auch Pärchen und Freunde auf dem Flugplatz in Neuhardenberg am Sonntag (21. August) ...