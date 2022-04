Feierliche Übergabe: Helmut Franz, Vorsitzender des Amtsausschusses von Seelow-Land (l.) und Stellvertreterin Cornelia Korbanek überreichten in der Amtsausschuss-Sitzung am Montagabend, 4. April, an Steffen Lübbe die Ernennungsurkunde zum künftigen Amtsdirektor von Seelow-Land. © Foto: Cornelia Link-Adam