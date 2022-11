Mit einer großen bunten fröhlichen Feier begingen am Sonnabend, 26. November, die Karnevalisten des Neuhardenberger Carnevalvereins „Marxwalde 1972“ ihr 50- jähriges Vereinsbestehen. Als im Jahr 1972 auf Initiative von Traudel Keck elf Gründer des Vereins erstmals zusammenkamen, konnte niemand ahnen, wie sehr die Mitglieder des neuen Zusammenschlusses in den folgenden Jahrzehnten das kulturelle Leben Neuhardenbergs prägen würden.

Der Verein organisierte nicht nur Faschingsveranstaltungen, er entwickelte eine ganze Reihe eigener Traditionen, die von einem „Rathaussturm“ und Umzügen zum 11.11. bis zu einer großen Nachtwäscheparty in Neuhardenberg reichten.

Start in das diesjährige Programm des Karnevals: Erster Auftritt der Mädels der Roten Garde.

© Foto: Cornelia Mikat

Hunderte Kinder tanzten von Generation zu Generation erst in der jüngsten Tanzgruppe, später bei den Funken und der Garde mit.

Befreundete Karnevalsvereine schickten Delegationen

Der Elferrat, Mitglieder und Freunde des Vereins stemmten für jedes Event eine umfangreiche Logistik. In ungezählten Stunden entstanden Bühnenbilder, Kostüme und Texte, Proben folgten. Jährlich wechselte der thematische Rahmen der Faschingsprogramme. Auch auf ihr diesjähriges großes Jubiläum bereiteten sich die Karnevalisten in Neuhardenberg erneut lange mit Tänzen, Wortbeiträgen und Spielszenen sowie Filmeinspielern vor.

Delegationen von dreizehn befreundeten Karnevalvereinen, unter anderem aus Bad Freienwalde, Schon beim Einmarsch der Karnevalisten applaudierten die Gäste, darunter, unter anderem aus Lebus Neuenhagen , Eggersdorf, Buchholz sowie Neulewin

Zum Jubiläum: Die Bundestagsabgeordnete der SPD, Simona Koß, gratulierte mit dem Amtsdirektor von Seelow Land, Steffen Lübbe, und überreichte einen persönlichen Spendenscheck.

© Foto: Cornelia Mikat

Amtsdirektor von Seelow Land, Steffen Lübbe, und die Bundestagsabgeordnete der SPD, Simona Koß, die einen Spenden-Scheck über 150 Euro dabei hatte. Im Verlauf der Veranstaltung lobten Gratulanten das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder – darunter, und, die einen Spenden-Scheck über 150 Euro dabei hatte.

Bürgermeister ehrte Vereinsmitglieder

Der Bürgermeister von Neuhardenberg, Mario Eska (Vorsitzenden des Sozialausschusses, Heiko Schlotte, und der Gemeindevertreterin Cornelia Korbanek, stellvertretend für alle Mitglieder des Vereins den Präsidenten des NCV, Ralf Gehrke, den Vereinsehrenpräsidenten Werner Hoffmann sowie Andreas Kriesel und Mario Adamietz. Es sollten nicht die letzten Auszeichnungen bleiben. Die Linke ), ehrte gemeinsam mit dem, und der. Es sollten nicht die letzten Auszeichnungen bleiben.

Lebensfreude pur: Die Girls der „Flying Divas“ begeisterten das Publikum mit einem schwungvollem Dirndl-Tanz.

© Foto: Cornelia Mikat

Der extra angereiste Präsident des Karnevalverbandes Berlin-Brandenburgs, Fred Witschel, und seine neue Vizepräsidentin Diana Gehrke übergaben an zahlreiche Neuhardenberger Karnevalisten Ehrennadeln in Gold oder Silber und einen Ehrenorden an Mario Adamietz.

Hohe Auszeichnung: Der Präsident des Karnevalverbandes Berlin-Brandenburgs, Fred Witschel, und seine neue Vizepräsidentin Diana Gehrke übergaben eine Ehrenschleife.

© Foto: Cornelia Mikat

Dieser erklärte unter anderem: „Hoffnung und das Gute zu verbinden – trotz Pandemie, Krise und Krieg – zeichnet unsere Karnevalisten aus.“ Bei der Übergabe einer Ehrenschleife für die Vereinsfahne meinte er: „Das Wir macht uns stark.“

Den Regierenden den Spiegel vorgehalten

In einer Festrede hatte zuvor der Karnevalsprinz Martin, der Erste in einer Rückschau die Geschichte des Vereins, der sich dreimal umbenennen musste, beschrieben. Freiheit, Vielfalt und Toleranz zeichneten, wie er feststellte, den Neuhardenberger Karneval stets aus.

Schneeköniginnen-Tanz: Die jüngsten Mitglieder des Vereins wirbelten als fröhliche Schneeflocken über die Bühne.

© Foto: Cornelia Mikat

Neben Spaß, für den an diesem Abend besonders Büttenredner Leandro Schilling und „Kardinal Werner“ sowie der Chefmoderator Ralf Gehrke standen, sowie der von Tänzerinnen aller Altersgruppen vermittelten Lebensfreude, gehöre zum närrischen Treiben jedoch auch, den Regierenden einen Spiegel vorzuhalten.

Umjubelter Einzug in Neuhardenberg: Das diesjährige Prinzenpaar Martin, der Erste, und Isabel, die Erste.

© Foto: Cornelia Mikat

das ehemalige Amt Neuhardenberg („dessen Schließung man gar nicht bemerkt hätte, wenn es nicht auf MOZ.de erwähnt worden wäre“), die Berliner Regierungsampel sowie Landesbehörden mit „verwirrenden Und so bekamen diesmal unter anderem(„dessen Schließung man gar nicht bemerkt hätte, wenn es nicht auf MOZ.de erwähnt worden wäre“),mit „verwirrenden Corona -Anweisungen“ und Leute, die der Bevölkerung „Waschlappentipps zum Energiesparen“ geben, ordentlich ihr „Fett weg“.

Sparkasse spendete 1000 Euro

Mitarbeiterin der Sparkasse Seelow, Anke Hennig, überreichten Spendencheck aus Mitteln der PS-Lotterie in Höhe von 1000 Euro. Zur Freude des NCV für eine neue Musikanlage. Zum Ende ihres grandiosen Programms dankten die Vereinsmitglieder all ihren langjährigen Sponsoren und Unterstützern. Mit großem Jubel freuten sich die Neuhardenberger Narren schließlich über einen von der, überreichten Spendencheck aus Mitteln der PS-Lotterie in Höhe von 1000 Euro. Zur Freude des NCV für eine neue Musikanlage. Zum Ende ihres grandiosen Programms dankten die Vereinsmitglieder all ihren langjährigen Sponsoren und Unterstützern.