Nachdem am Donnerstag, 31. August, noch ein gewaltiger Gewitterregen Seelow heimgesucht hatte, konnten sich die rund 200 Senioren, die am Freitag, 1. September, zur Premiere des ersten Sportfestes dieser Altersgruppe in der Sparkassen-Arena antraten, über Sonnenschein freuen.

Herzlich begrüßt wurde sie von Bürgermeister Robert Nitz, der zahlreiche Glückwünsche zum 35. Geburtstag entgegennehmen konnte. Britta Fähnrich und Ronny Giese vom KSB leiteten nach einer Darbietung der Seelower Volks- und Showtanzgruppe die Erwärmung.

Aktiv in der Volks- und Showtanzgruppe Seelow: Die Seniorinnengruppe präsentierte zum Sportfest ein Tänzchen.

© Foto: Ulf Grieger

Auch mit Karate „Fit für die Enkel“

Unter dem Motto „Fit für die Enkel“ gab es im Anschluss einen Stationsbetrieb mit gymnastischen Übungen. Jana Schenk und René Göbel vom Seelower Karate-Verein Oshiro Dojo zeigten den Senioren Übungen, die auch für ihre Altersklasse geeignet sind. „Ob sich tatsächlich Senioren entschließen, bei uns mitzumachen, bleibt abzuwarten. Einen Rentner haben wir schon gewonnen“, sagt Jana Schenk

Aus Gusow angereist: Die Gusowerinnen wurden von ihren Sportfreunden aus der Kreisstadt herzlich zum Sportfest begrüßt.

© Foto: Ulf Grieger Weit gereist: Die Delegation aus der französischen Partnerstadt Nangis mit dem ehemaligen Bürgermeister Michel Billout und der Stadtverordneten Clotilde Lagoudte nutzte die Gelegenheit, mit den Seelowern ins Gespräch zu kommen.

© Foto: Ulf Grieger

Wer nicht im Stadionrund mitmachen konnte, der freute sich von der Zuschauertribüne aus, wie sich die Altersgenossen abmühten. Die Delegation aus der französischen Partnerstadt Nangis mit dem ehemaligen Bürgermeister Michel Billout und der Stadtverordneten Clotilde Lagoudte nutzte die Gelegenheit, mit den Seelowern ins Gespräch zu kommen.

Blick von der großen Bühne: Das Stadtfest beginnt am 1. September um 18 Uhr am Kulturhaus Seelow

© Foto: Ulf Grieger

Fassanstich und Umzug

Der eigentliche Start des Stadtfestes erfolgt mit dem traditionellen Bierfassanstich vor dem Kulturhaus. Auch das ist eine Premiere. Zumindest für den neuen Bürgermeister Robert Nitz , der bereits angekündigt hatte, wie sehr er sich freue, seinen Geburtstag mit der ganzen Stadt feiern zu können.

Familien sind am Freitagabend aufgerufen, am großen Lampionumzug teilzunehmen. Der setzt sich in Begleitung von Feuerwehr und Polizei gegen 19.30 Uhr am Kulturhaus in Bewegung, führt durch die Erich-Weinert-Straße, die Straße der Jugend und die Frankfurter Straße zum Puschkinplatz und von dort über die Küstriner Straße zurück zum Ausgangspunkt.

Um 19.45 Uhr beginnt das große Finale der Tischtennis-Stadtmeisterschaften im großen Saal des Kulturhauses Seelow mit Tischtennis-Nestor Rudi Schulz.

Der Freitagabend findet seinen Ausklang mit dem Auftritt der Band „Mask“ um 20 Uhr, gefolgt von den „Burning Beats“ um 21.30 Uhr.

MOZ-Café- und Jugendbühne

Am Sonnabend startet das Programm um 12.15 Uhr mit den Jagdhornbläsern. Dann wartet das Passat-Duo mit Rock, Pop und Schlagern auf. Am Samstag ist auch die MOZ mit ihrem Café auf dem Stadtfest Seelow vertreten. Bäckerei Felske aus Küstrin-Kietz bietet das MOZ-Gedeck an. Es gibt ein Gewinnspiel, Leseproben und das Glücksrad ist vor Ort. Richtig was los ist auch an und auf der Jugendbühne – besonders am Sonnabend. Die inhaltliche Gestaltung übernehmen CVJM, „Das Nest“, Frizz und der Jugendstammtisch. Es gibt Hüpfburgen, Bunjee-Run und viel Musik.

Um 18 Uhr steigt die große Schlager-Stadtfest-Party mit Ronny Gander, Denise Blum und dem Nena-Double Lena. Die Künstlerin will das Publikum mit ihrem Live-Gesang begeistern. „Beeindruckend, unverwechselbar und mit einer Intensität in der Stimme, dem Original zum Verwechseln ähnlich“, heißt es in der Ankündigung. Glaubt man dieser Einschätzung, kann dieser Auftritt wohl nur noch vom Höhenfeuerwerk um 22.30 Uhr überboten werden.

Stadtfest Seelow: Rund um das Kulturhaus gibt es viele Angebote von Schaustellern und Vereinen.

© Foto: Ulf Grieger

Mit einer US-Car- und Oldtimer-Show wird um 10 Uhr in den abschließenden Sonntag gestartet. Moderator Dirk Marx will gegen 14.30 Uhr die Prämierungen der Fahrzeuge vornehmen. Erwartet werden mindestens so viele Teilnehmer wie 2022. „Damals waren es über hundert“, erinnert sich die Citymanagerin. Zum krönenden Abschluss wird es auch in diesem Jahr wieder das große Eisbeinessen am Sonntag geben, bevor das Stadtfest 2023 gegen 16 Uhr zu Ende geht.