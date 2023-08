Robert Nitz (34, parteilos) und Falk Janke (60, AfD) zwei Kandidaten. Die Kreisstadt Seelow (Märkisch-Oderland) wählt am Sonntag, 27. August 2023, einen neuen Bürgermeister. Um die Nachfolge des am 15. April überraschend verstorbenen Jörg Schröder (SPD) bewerben sich mit(34, parteilos) und(60, AfD) zwei Kandidaten.

Rund 4400 Menschen in Seelow und Werbig sind wahlberechtigt. Mehr als 1000 Wahlberechtigte hatten bis einschließlich 25. August bereits Briefwahlunterlagen beantragt. Gewählt werden kann in insgesamt fünf Urnen-Wahllokalen. Im Rathaus ist zudem das Briefwahllokal eingerichtet.

Alle Wahllokale barrierefrei

Die Wahllokale öffnen um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Zwei Wahllokale befinden sich in der Bertolt-Brecht-Oberschule, eines im Foyer der Bürgerservice-Stelle (ehemalige Sparkasse) und eines im Erdgeschoss des Rathauses. Die Wähler des Ortsteiles Werbig wählen in der Remise Neulangsow. Alle Urnenwahllokale sind barrierefrei erreichbar.

Wahlkampf war kurz, aber lebhaft. Er reichte von der sachlichen Debatte zu Stadtentwicklungsthemen beim Derwar kurz, aber lebhaft. Er reichte von der sachlichen Debatte zu Stadtentwicklungsthemen beim MOZ-Kandidatenforum im Kulturhaus in Seelow am 15. August bis hin zum Skandal um eine anonym dem AfD-nahen Seelow-TV zugespielte Sprachnachricht . Die wurde von Falk Janke als ein geplanter Anschlag auf ihn gewertet. Für Aufregung hatte auch ein von Falk Janke im Wahlkampf benutztes Foto gesorgt, bei dem er Unterstützer des parteilosen Kandidaten mit SPD-Schildern markiert hatte.

So sieht der Wahlschein aus: Seelows Wahlleiter Simeon Apostolow zeigt ihn im Wahllokal Bürgerservicestelle Seelow (ehemalige Sparkasse). Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme.

© Foto: Ulf Grieger

Der Ausgang der Wahl ist offen. Falk Janke will der erste hauptamtliche AfD-Bürgermeister in Brandenburg werden. Er wäre damit nach Hannes Loth in Raguhn-Jeßnitz (Sachsen-Anhalt) das zweite Stadtoberhaupt der Rechtsaußenpartei in Deutschland. Vertreter aller Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung in Seelow hatten sich jedoch im Laufe des Wahlkampfes deutlich für den parteilosen Robert Nitz ausgesprochen.

Wahldemo der AfD: Landes- und Bundespolitiker der Rechtsaußen-Partei haben am Samstag, 26. August, deutlich gemacht, welch hohe Bedeutung ein Wahlsieg für sie hat.

© Foto: Ulf Grieger

Wie wichtig ein Wahlsieg ihres Kandidaten in Seelow wäre, das hatten Landes- und Bundespolitiker der AfD noch am Nachmittag des 26. August auf dem Marktplatz in Seelow deutlich gemacht. Wobei sie bundespolitische Themen in den Vordergrund stellten. Sie erhoffen sich einen Auftakt für erfolgreiche Kommunal- und Landtagswahlen 2024.

Demo in Seelow: Das Aktionsbündnis für Menschlichkeit und Solidarität in MOL hatte am Freitag, 25. August, gegen die AfD demonstriert.

© Foto: Ulf Grieger

Tags zuvor hatte das Aktionsbündnis für Menschlichkeit und Solidarität in MOL dafür demonstriert, dass es in Seelow keinen AfD-Bürgermeister gibt.

Die letzte Bürgermeisterwahl in Seelow gab es am 24. September 2017. Am gleichen Tag wurde auch ein neuer Bundestag gewählt, weshalb die Wahlbeteiligung in Seelow mit 66,6 Prozent (3057 abgegebene Stimmen) für eine Bürgermeisterwahl auch vergleichsweise hoch war. Jörg Schröder, seit 2009 im Amt, war damals mit 65,7 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden.

Der Text wird fortlaufend aktualisiert.