Jung-Igel ohne Mutter finden Tierfreunde besonders im Herbst häufig. Die auf sich gestellten Igelkinder haben ohne Hilfe kaum eine Überlebenschance im Winter. Mit mindestens 600 Gramm sollten sie in den Winterschlaf gehen.

Die Mütter der jungen Igel geraten im Herbst häufiger unter die Räder, weil sie auf der Futtersuche sind. Igelmütter sind alleinaufziehend, da Igel generell Einzelgänger sind und sich nur zur Paarung zusammenfinden.

Igel-Betreuerin aus Buschdorf bei Seelow

Eckhard Peetz vom Wildgehege Wriezen und viele Tierärzte der Oderland-Region verweisen Ratsuchende Tierfreude, die verwaiste Jungtiere im Garten oder in Parks entdecken, an Ute Weidlich. Die Buschdorferin hat sich schon seit 25 Jahren der Igel-Rettung verschrieben. Anfangs noch in Berlin und seit 20 Jahren in Buschdorf bei Seelow

Igelmutti mit bereits kräftigen Jungtieren. Sie verständigen sich mit Pfeiftönen. Das Alttier ist der Garant dafür, dass die Jungen den Winterschlaf überstehen können. Im nächsten Jahr sind die Jungen selbstständig.

© Foto: Ulf Grieger

Auch sie war zu ermuntert worden, sich um die putzigen Vierbeiner zu kümmern, als sie selbst einen Igel gefunden hatte und Rat suchte. Gemeinsam mit den Mitgliedern des Seelower Tierschutzvereins und den Tierärzten bemüht sich Ute Weidlich, so viele Igel wie möglich durch den Winter zu bekommen. Die müssen dafür gewappnet werdren, dass sie im Winterschlaf etwa zwei Drittel ihres Körpergewichts verlieren und dann im Frühjahr rasch wieder zunehmen können. Meist werden die Jungtiere dafür mit Katzenfutter aufgepäppelt. Wer noch nicht so weit ist, bleibt erst mal noch im Warmen. Aktuell zieht sie sechs Igelwaisen per Hand auf, deren Mutter überfahren wurde. „Sie sind bereits recht gut genährt und werden es sicher durch den Winter schaffen“, sagt sie.

Igel-Betreuerin Ute Weidlich: In Buschdorf bei Seelow betreut die Tierfreundin die verletzten oder verwaisten Igel, die ihr gebracht werden. Sie päppelt sie mit Katzenfutter auf und bietet ihnen sichere Plätze für den Winterschlaf.

© Foto: Ulf Grieger

Viele wollen im Frühjahr ihre Igel wieder zurück

Als Kaltschlafplatz dient eine Scheune. Etwa 30 Igel hat sie dort jährlich als Schlafgäste. In der Berliner Zeit seien es sogar bis zu 50 gewesen. „Die Aufnahme jetzt im Herbst ist nicht das Problem“, sagt Ute Weidlich. Das erfolge ja nach und nach. Aber im Frühjahr wachen dann alle 30 gleichzeitig auf: Dann ist die Futternot groß. „Aber viele der Tierfreunde, die uns die Igel im Herbst bringen, wollen sie im Frühjahr dann auch wiederhaben. So löst sich das Problem von ganz allein“, sagt die Lehrerin der Seelower Kleeblatt-Schule, die bereits seit 40 Jahren im Schuldienst ist und nun ihre letzte siebte Klasse zum Schulabschluss führt.

Natürlich nutze sie ihr Tierschutz-Hobby auch im Unterricht. „Bereits vor zehn Jahren hatte sie mit ihren Schülern Arbeitseinsätze im Wildgehege Wriezen gemacht. Die Schüler werden auch in diesem Jahr wieder an der traditionellen Futtersammlung für das Wildgehege teilnehmen. Dann werden wieder Eicheln, Kastanien und Nüsse für die Wildtiere gesammelt.

Wer Igel findet, sollte sie zunächst wiegen. Eine gründliche Reinigung, wie sie mitunter im Fernsehen vorgeführt wird, sei aber nicht nötig. Ältere Igel könne Flohmittel bekommen, wenn es nötig ist. Aber sonst sollte man die Tiere nicht noch weiter stressen“, rät Ute Weidlich.

Junge Wildschweine im Wildgehege Wriezen. Auch die von Ute Weidlich gerettete Jaqueline fühlt sich dort wohl.

© Foto: Ulf Grieger

Durch den Kontakt zum Wildgehege und als Igel-Betreuerin wird die Tierfreundin aus Buschdorf auch schon mal gerufen, wenn es um andere Wildtiere geht. So auch im August beim Frischling Jaqueline, der in Seelow in einen Swimmingpool gefallen war und wegen der hohen Wände zu ertrinken drohte. Gemeinsam mit dem Jäger habe man beratschlagt, was zu tun sei. Und beschossen, das Tier ins Wildgehege Wriezen zu geben. Zuvor allerdings wurde das Tier eine Zeitlang bei Ute Weidlich untergebracht. Nun freut sie sich, wie gut sich Jaqueline in Wriezen entwickelt hat. Denn selbstverständlich besucht sie ihren Schützling dort regelmäßig.

Kontakt Igelhilfe: Mobil 0175 2794489, vormittags per Kurznachricht anmelden