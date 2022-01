Feierlich wurde am 3. Januar die neue Bürgerservicestelle in Neuhardenberg eröffnet. Vor dem Kita-Haus II (Friedrich-Engels-Straße 5d) trafen sich am Montagmorgen viele Politiker aus Neuhardenberg, Seelow und Seelow-Land. Schließlich ist das Amt Neuhardenberg seit Jahresbeginn Geschichte. Die Ge...