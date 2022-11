Es ist in Seelow längst eine kleine Tradition von Stadtverwaltung und Firmen der Innenstadt geworden. Zur Lichternacht können in der Tourist-Info Kinderstiefel von Jungen und Mädchen im Alter bis zu zwölf Jahren abgegeben werden. Diese werden von den Unternehmen gefüllt und können von den Kindern zum Nikolaus-Shopping wieder abgeholt werden. Mit der Aktion wird angeregt, die Weihnachtsgeschenke lokal in Seelow einzukaufen. Wie viele Firmen haben sich in diesem Jahr daran beteiligt?

Während der Lichternacht haben viele Kinder die Gelegenheit genutzt, ihre Stiefel in der Tourist-Info abzugeben. Die werden nun vom Nikolaus gefüllt.

© Foto: Katja Gehring Seelow hat eine eigene Variante von Aschenputtel: Ein Stiefel oder Winterschuh für Kinder wird abgegeben, der wird dann vom Nikolaus gefüllt – und im Schaufenster der Einzelhändler in der Innenstadt gut sichtbar ausgestellt. Eine Aktion, die seit Jahren die Kleinen und Großen erfreut. So ist es auch kein Wunder, dass bei der jüngsten Lichternacht in Seelow viele Familien den Weg in die Tourist-Info fanden, um einen Kinderstiefel – versehen mit Namen – abzugeben.

97 Stiefel wurden abgegeben

Waren es 2021 schon 101 Stück, so kamen auch in diesem Jahr viele Schuhe zusammen. „97 Stiefel wurden hier in der Tourist-Info während der Lichternacht am vergangenen Freitag abgegeben“, erklärte Ilona Weisemann von der Stadtverwaltung gegenüber MOZ.de. Die Citymanagerin hatte die Nikolaus-Aktion auch in diesem Jahr wieder federführend organisiert.

In der Einrichtung war sie am Montag über Stunden zugange – da wurden die Schuhe nach Geschlecht und Alter der Träger sortiert, die Namen dazu auf Listen eingetragen und dann die Stiefel in verschiedene grüne Beutel einsortiert. Diese wurden dann mithilfe der Touristiker wieder zu den Firmen gebracht. „Jeder Einzelhändler entscheidet selbst, wie viele Stiefel er übernimmt, mal sind es zwei, andere nehmen sogar fünf. Die Unternehmen füllen sie dann nach eigenen Ideen“, so Weisemann.

Wie findet man seinen Schuh?

Doch wie kommt der Stiefel zurück zum Kind? Diese müssen sich auf die Socken machen, können beim Nikolausshopping ab dem 6. Dezember ihre Schuhe in der Stadt suchen. Die Liste der teilnehmenden Firmen wurden schon bei der Lichternacht an die Eltern ausgegeben, hängen aber auch bei den Firmen aus, erklärte Angelika Voigt. Auch die Tourist-Info sei in diesem Jahr bei der Aktion wieder dabei, fügt sie als Tipp an. Zum Einlösen sollte der zweite, passende Schuh mitgebracht werden. Die Aktion geht bis zum 24. Dezember bei den beteiligten Unternehmen, die damit den Kindern in der Vorweihnachtszeit wieder eine Freude machen wollen.