In wenigen Wochen ist es 60 Jahre her, dass im ehemaligen Kulturhaus der Nationalen Volksarmee in Strausberg, der heute leer stehenden Sporthalle an der Wriezener Straße, der Schauprozess gegen den sogenannten Ted-Herold-Fanclub um Michael Gartenschläger geführt wurde. Die jungen Leute hatten, al...