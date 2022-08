Im Straussee ist am Sonntag, 21. August, ein Mann ertrunken. Das bestätigte die Pressestelle der Polizeidirektion Ost am Montagmorgen auf Nachfrage. Es ist in Brandenburg binnen weniger Tage der dritte Badeunfall mit tödlichem Ausgang. In der vergangenen Woche hatte es Unglücke in Nieder Neuendorf (Oberhavel) und Bad Saarow (Oder-Spree) gegeben. Ob es sich in Strausberg um einen Badeunfall handelt, müssen weitere Untersuchungen ergeben.