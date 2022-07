Bürgerhaushalt in Hoppegarten

Waren es in vorigen Jahr noch 129 Einreichungen, sind für den Bürgerhaushalt 2023 in Hoppegarten nur 46 Vorschläge eingegangen. Aber die haben es in sich: ein Volkspark, eine Minigolfanlage und dauerhafte Open-Air-Kunst. Wo soll das entstehen?